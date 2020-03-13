تحذيرات من فيضان السدود في الأردن وتعليق الملاحة في العقبة

تحذيرات من فيضان السدود في الأردن وتعليق الملاحة في العقبة

الأردن – حذرت وزارة المياه والري الأردنية من فيضان سدود الكفرين وطلال والوالة وشعيب، مع قرب امتلائها بكامل الطاقة التخزينية، لتطوف على مناطق أسفل السدود.

وأهابت الوزارة في بيان صدر الجمعة بالمواطنين “ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وكذلك بالبلديات والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى تلك الأودية”.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة متابعة مواقعها الإلكتروني أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها.

من جهته، أعلن رئيس الهيئة البحرية الأردنية محمد سلمان، وقف حركة الملاحة في ميناء العقبة لحين انتهاء تأثير تداعيات المنخفض الجوي الذي تتعرض له المملكة.

وأشار سلمان إلى أن “غرفة العمليات في الهيئة تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ قد يحدث”.

وقال: “تم إخراج بعض السفن الراسية في الميناء وإخلاء بعض الأرصفة الحساسة مثل رصيفي النفط والغاز ومنع القوارب والسفن من الإبحار في مياه الخليج حفاظا على السلامة العامة”.

بدوره، ذكر محافظ العقبة غسان الكايد، أن “مدينة العقبة تعرضت خلال يوم الخميس وصباح الجمعة، إلى رياح شديدة وأمطار غزيرة أدت إلى أضرار مادية على الشواطئ والشوارع الداخلية”.

وقال الكايد، إن “غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأشغال العامة والصحة والتربية والتعليم على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ”.

المصدر: “خبرني”