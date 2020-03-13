“فوكس نيوز”: اجتماع طارئ في البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل بكورونا

“فوكس نيوز”: اجتماع طارئ في البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل بكورونا

واشنطن – أفادت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض يشهد اجتماعا طارئا بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل جايير بولسونارو بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة “O Dia” البرازيلية المحلية في وقت سابق من اليوم، إن رئيس البلاد جايير بولسونارو مصاب بفيروس كورونا، وذلك استنادا إلى نتائج الفحوص التي خضع لها.

وذكرت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” في وقت سابق أن بولسونارو خضع للمراقبة بعدما أعلن وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن مصاب بالفيروس.

جدير بالذكر أن واجنجارتن رافق الرئيس بولسونارو في زيارته للولايات المتحدة مؤخرا، ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار ترامب.

المصدر: وكالات