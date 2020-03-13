وأكد الفريق البريطاني في بيان أنه “قرر الانسحاب من سباق 2020 من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا، وذلك بعدما تبين أن فحص أحد أعضاء الفريق لفيروس كورونا كان إيجابيا”.

وأضاف ماكلارين أنه “سيخضع الآن للعلاج من قبل سلطات الصحة المحلية”.

وسبق لماكلارين أن أعلن عزل أحد أفراده بعد ظهور عوارض الفيروس. وقام فريق “هاس” بخطوة مماثلة تطال أربعة من أفراده للسبب عينه، لكنه لم يعلن حتى الساعة نتيجة فحوص هؤلاء.

وأشار ماكلارين الى أن “الفريق حضّر نفسه لإمكانية حصول ذلك، ويقدم المساعدة للموظف الذي يدخل الآن مرحلة الحجر الصحي. الفريق يتعاون مع السلطات المحلية لمساعدتها في تحقيقاتها وتحاليلها”.

يأتي قرار ماكلارين الذي يضم في صفوفه السائقين الإسباني كارلوس ساينز والبريطاني لاندو نوريس، بعد ساعات من إبداء حامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون استغرابه المضي قدما في انطلاق البطولة على الرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق بطولة 2020 وسط موجة مخاوف عالمية من تفشي فيروس “كوفيد-19” الذي أثّر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، ودفع الى إلغاء بعضها أو إرجائه، أو على الأقل منع المشجعين من الحضور.