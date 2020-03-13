الأرجنتين – علق الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا على تفشي فيروس كورونا حول العالم باعثا برسالة لمساندة إيطاليا، ومحفزا بلاده الأرجنتين على التعامل بجدية مع مواجهة الفيروس.

وقال مارادونا عبر صفحته الرسمية في “إنستغرام”: “عشت في إيطاليا 7 سنوات، لي عائلة في نابولي والكثير من الأشخاص الذين أتمنى لهم كل خير. إيطاليا جزء من حياتي ولذا أريد إرسال رسالة مساندة في هذه الفترة الصعبة”.

وأضاف: “في إيطاليا تفهموا أهمية البقاء بالمنزل، أتمنى في الأرجنتين أيضا أن نتفهم الأمر بالوقت المناسب، البعض يسخر من الوضع، والسبت الماضي لم يكن هناك حديث حتى عن وباء بالأرجنتين وهناك من يحييك عن طريق التقبيل”.

وواصل أسطورة الأرجنتين: “الملاعب كلها مليئة بالجمهور، صحيح أننا نقول إننا لا نريد سماع الأسوأ، أتمنى أن نتخطى تلك الفترة الصعبة للعالم بأفضل شكل ممكن”.

وختم: “من الصعب تعليم بلد في 15 دقيقة، ولكن يمكن تطبيق الأمر بالتعليم والطاعة والاحترام… حظا سعيدا للجميع”.

المصدر: وكالات