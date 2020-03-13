مصر – أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الجمعة، ضبط عنصرين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين إثر ترويجهما شائعات وأخبارا مفبركة، حول “انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في مصر”.

وأشار الأمن المصري إلى أن المتهمين نشرا شائعات حول عدم قدرة الدولة على مواجهة الفيروس، وكذا التهكم على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأي العام.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المصدر: RT