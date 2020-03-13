البرازيل – أكد إدواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لوسائل الإعلام، أن نتائج التحاليل التي أجراها والده للكشف عن إصابته بكورونا كانت سلبية، نافيا ظهور أي أعراض على أبيه.

وأشارت صفحة الرئيس البرازيلي الرسمية على “فيسبوك” إلى أن نتائج التحاليل التي خضع لها كانت سلبية.

وكانت صحيفة O Dia البرازيلية قالت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن رئيس البلاد جايير بولسونارو أصيب بفيروس كورونا، وذلك استنادا إلى نتائج الفحوص التي خضع لها.

وأضافت أن نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي أكدت إصابته بالفيروس.

وذكرت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” في وقت سابق أن بولسونارو يخضع للمراقبة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن مصاب بالفيروس.

ورافق واجنجارتن الرئيس بولسونارو في زيارته للولايات المتحدة مؤخرا، ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار ترامب.

المصدر: وكالات