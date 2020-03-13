الولايات المتحدة – تحوم الشكوك حول إمكانية إلغاء النزال بين بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف، والأمريكي توني فيرغسون المقرر في 18 أبريل في لاس فيغاس بسبب فيروس كورونا.

وتحدث دانا وايت رئيس منظمة UFC مؤخرا في المؤتمر الصحفي الخاص بعرض UFC 248 عن تأثير فيروس كورونا على المواجهة المنتظرة بين المقاتل الروسي ونظيره الأمريكي.

ورد وايت على أسئلة الصحفيين أن UFC مستعدا للتعامل مع جميع المشكلات من هذا النوع التي قد تنشأ، مؤكدا أنهم لن يقوموا بإلغاء هذا الحدث في أي وقت، لأنهم كانوا يستعدون لأسابيع حيال هذا الشأن.

ولكن في الآونة الأخيرة تم تعليق بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد اكتشاف إصابة لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا.

لذا سيكون حدث UFC 249 في خطر، والذي من المفترض أن يدافع به حبيب عن لقب UFC خفيف الوزن ضد فيرغسون.

المصدر:vesti.ru