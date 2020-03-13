ليبيا – قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف إن جهود المركز الوطني لمكافحة الأمراض تستحق الثناء لكنه يواجه صعوبات هائلة.

هوف وفي تصريح نقلته وكالة “رويترز” للأنباء أمس الخميس أضافت:” عندما يتعلق الأمر بإمكانية الاستجابة فهذا بلد في خطر أكبر لأن نظام الصحة فيه ضعيف ومفكك بسبب الصراع “.

وتابعت:” الأجهزة كأجهزة التنفس وما إلى ذلك ناقصة في العديد من المستشفيات.هناك نقص في الأطباء والممرضات في البلدات وفي الريف”.

ممثلة الصحة العالمية أشارت إلى أن الأوضاع المعيشية البائسة للمهاجرين والنازحين وقابليتهم للمرض نتيجة سوء التغذية تجعلهم عرضة للخطر على نحو خاص.