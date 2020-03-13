ليبيا – شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ضمن وفد المنظمة في اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا والذي انعقد في أويو بالكونغو يومي 11 و12 مارس الجاري.

وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية ترأست وفد الأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي رئيسة مكتب الأمين العام بمعية هانا تيتاه الممثل الخاص للامين العام لدى الاتحاد الافريقي.

وبحث المشاركون الأوضاع في ليبيا والتقدم المحرز في التحضيرات لمؤتمر المصالحة بين الليبين الذي يستضيفه الاتحاد الأفريقي.

وأكدت مجموعة الاتصال أهمية إطار الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للسلام والأمن وكذلك الالتزام المشترك بالعمل معا من أجل تنفيذ المسارات الثلاثة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة انطلاقا من عملية برلين.