أبرز مواصفات Galaxy A51 الجديد من سامسونغ

كوريا ج – من بين أبرز الهواتف التي كشفت عنها سامسونغ مؤخرا كان هاتف Galaxy A51 الذي حصل على مواصفات وتقنيات جيدة جدا رغم سعره الذي لا يتعدى 250 دولارا.

ومن أبز مواصفات هذا الهاتف:

-شاشة Supеr АMOLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل.

– معالج Samsung Exynos 9611 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.3 غيغاهيرتز.

– معالج رسوميات АRM Mali-G72 MP3.

– ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

– ذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.

– منفذان لبطاقات الاتصال.

– منفذ لبطاقات الذاكرة micrоSD/HC/XC.

– كاميرا أساسية بدقة (48+12+5) ميغابيكسل.

– كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

– بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مع شاحن سريع (15 واطا).

– هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد 158/73/7.9 ملم.

– أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

– قدرة على العمل مع شبكات Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac و Bluеtooth 5.0.

– منفذ 3.5 ملم للسماعات.

– منفذ USВ 2.0 Typе-C.

– NFC.

– الوزن: 172 غ.

المصدر: 4APK