كابل – أعلنت السلطات الأفغانية، السبت، مقتل رجل أمن واختطاف مدير إذاعة محلية على يد عناصر من حركة “طالبان”، في ولاية قندوز شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن في الولاية، هجرت الله أكبري، في مؤتمر صحفي، إن عناصر طالبان نفذوا هجوما مسلحا على أشخاص بينما كانوا في نزهة بمنطقة داشتي أباد.

وأوضح أن مسلحي طالبان قتلوا رجل أمن في الهجوم، واختطفوا شخصين، أحدهما نور رحيم عاطف، وهو مدير راديو محلي يحمل اسم “كايهان”.

وأشار “أكبري” إلى أن المختطفين اُقتيدا إلى مكان مجهول، فيما لم يصدر على الفور أي بيان من “طالبان” بخصوص الحادث.

الأناضول