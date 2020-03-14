الولايات المتحدة – نشر الممثل الأمريكي الشهير، توم هانكس، صورة له ولزوجته، ريتا ويلسون، على موقع “إنستغرام” وصحبها برسالة طمأنة عن أحوالهما الصحية وهما يخضعان للحجر الصحي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

قال هانكس في رسالته: “مرحبا أصدقائي، أود أن أشكر الجميع، أنا هنا بصحبة زوجتي، والجميع يهتمون بنا كثيرا.

نحن مصابان بـ كوفيد-19، لذلك فنحن معزولان حتى لا ننقل المرض لأي شخص آخر. هناك من لا يمكنهم مقاومة المرض، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة لهم. نحن نعيش كل يوم بيومه. هناك أشياء نقوم بها من أجل التغلب على هذه المحنة وفقا لنصائح الخبراء، ونعتني بأنفسنا وببعضنا البعض. لا مكان للبكاء في ملعب البيسبول، أليس كذلك؟”

وهذا هو الظهور الأول للممثل وزوجته بعد أن نشر خبر يوم أول أمس الأربعاء عن إصابتهما بفيروس كورونا أثناء سفرهما إلى أستراليا.

المصدر: إنستغرام