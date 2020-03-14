مالي – أعلن أوليفييه سالغادو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي اليوم السبت، إنه تم إطلاق سراح كندية وإيطالي اختطفتا في بوركينا فاسو في ديسمبر 2018.

وأكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة أن الكندية إديث بلايس والإيطالي لوقا تاكيتو بصحة جيدة وأنه قد تم تسليمهما للبعثة.

وصرح بأن قوات حفظ السلام استقبلت المخطوفين وستسلمهما لسلطات مالي في وقت لاحق اليوم.

جدير بالذكر أن الكندية والإيطالي اختفيا خلال رحلتهما في بوركينا فاسو التي تنشط بها جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي القاعدة و”داعش”، وسبق لها اختطاف غربيين في الماضي.

المصدر: رويترز