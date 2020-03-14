الأسهم الأمريكية تفتتح على صعود بعد أسوأ جلسة منذ 33 عاما

الأسهم الأمريكية تفتتح على صعود بعد أسوأ جلسة منذ 33 عاما

واشنطن – فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في بداية تعاملاتها، امس بعد أسوأ جلسة منذ 33 عاما بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي.

والخميس، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعليق السفر من قارة أوروبا باستثناء المملكة المتحدة، كأحد إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا المستجد”؛ الأمر الذي قاد الأسهم لهبوط حاد.

وفتح مؤشر داو جونز على ارتفاع 4.09 بالمئة أو 867 نقطة إلى 22.231 ألف نقطة، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.08 بالمئة أو 100 نقطة إلى 2577.78 نقطة.

وقفز سهم جنرال إلكتريك بنسبة 8.44 بالمئة في بداية التعاملات اليوم، فيما صعد سهم أبل بنسبة 3.45 بالمئة، بحسب شاشة عرض الأسهم.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 41 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة هناك 1832 حالة.

الأناضول