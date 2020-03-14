اليمن – أعلن الجيش اليمني، فجر السبت، أن مسلحي الحوثي، قاموا بتفجير مقر نقطة مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة (غرب).

وذكرت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني في بيان مقتضب، أن المليشيات الحوثية، فجرت بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة شرقي مدينة الحديدة.

واعتبر البيان أن “هذا التفجير يعد اعتداء جديدا للمليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط، لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.

ولم يتطرق البيان إلى أسباب قيام الحوثيين بذلك، فيما لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

وفي 11 مارس/آذار، سحب فريق الحكومة اليمنية جميع أعضائه المشاركين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، احتجاجا على عملية قنص تعرض لها أحد الضباط في المدينة من قبل الحوثيين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نشرت الأمم المتحدة “5 نقاط”، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، (شمال)، وقوس النصر (جنوب شرق)، وفي منطقة المنظر (جنوب)، و”سيتي ماكس” (شرقي الحديدة).

وتتكون لجنة إعادة الانتشار الثلاثية في الحديدة من مراقبين من الحكومة اليمنية والحوثيين تحت إشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق الناربين الطرفين.‎

وتتبادل الحكومة و”الحوثيين” اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.

الأناضول