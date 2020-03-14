الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة مباشرة بالبيت الأبيض، إنه فتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لرفد المناطق المحتاجة، وأن إعلان حالة الطوارئ يعطي السلطات الصحية صلاحيات واسعة لمكافحة انتشار الفيروس.

وصرح ترامب بأن واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأن السلطات لن تدخر جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة أغلقت الحدود تجنبا لانتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق دخول الأوروبيين لـ30 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء نحو 4 ملايين فحص على الحدود ومواصلة المشاورات مع شركات صناعة الأدوية، وتابع: “عززنا التعاون مع القطاع الخاص ونعمل على تسريع الفحوص للكشف عن الفيروس”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت اليوم بأن الرئيس ترامب سيعلن حالة الطوارئ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.

وبين المصابين 49 شخصا تم إجلاؤهم عن مدينة ووهان الصينية، حيث بؤرة الفيروس، وعن اليابان.

وأضافت أن الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفيروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن.

يشار إلى أن البيانات التي تقدمها مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض قد تكون مختلفة عما تعلن عنه سلطات كل ولاية على حدة.

المصدر: وكالات