ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت اجتماع موسع مع الوزراء ومسؤولي الأجهزة والإدارات والمراكز المختصة وذات الصلة بحكومته لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) من أجل التنفيذ الكامل والشامل للإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الوباء.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض والتعامل الوقائي الصارم في منافذ الدخول كما بحث آليات التنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية.

واعتماد خطة المواجهة المعدة سلفاً وتشمل تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات في هذا الموضوع محلياً ودولياً.

وخلص الاجتماع إلى جملة من النتائج سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وحضر الاجتماع كل من وزيري الخارجية والمالية ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان ومستشار الامن القومي،ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي ووكيلي وزارتي الصحة والداخلية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورئيس الشركة القابضة للاتصالات ومدير عام جهاز الامداد الطبي ورئيس مركز طب الميدان والدعم بالإضافة لمدراء الإدارات المختصة بوزارة الصحة.