الكويت – قالت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، امس إن المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في وضع آمن، بالتزامن مع إعلانها غلق عديد القطاعات الاقتصادية والتعليمية، لمنع تفشي فيروس “كورونا المستجد”.

وذكرت المؤسسة في تغريدة على صفحتها بموقع “تويتر” اليوم: “المخزون الاستراتيجي لمشتقات الوقود، مطمئن، ولا يوجد إطلاقا ما يدعو للقلق بهذا الشأن”.

والخميس أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد، إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

وأكدت الشركة أنها “اتخذت كافة التدابير، للتعامل مع حالات الطوارئ بمختلف أشكالها ودرجاتها”.

الشركة قالت الخميس، إنها تقوم أولا بأول بتزويد محطات الوقود باحتياجاتها من وقود السيارات والمشتقات النفطية الأخرى”.

الأناضول