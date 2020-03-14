ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن الميزانية الليبية تم اعتمادها العام الماضي وعندها كان يجب على المشرع النظر إلى الاحتياطات النقدية التي تسمح له بتحديد الرقم الحسابي لهذه الميزانية وتوزيعها على كافة القطاعات.

المرعاش أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية الجمعة أن حديث وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي عن تخفيض ميزانية الحكومة وربطه بإغلاق الحقول والموانئ النفطية عبارة عن تصرف سياسي أو للاستغلال السياسي.

وأوضح المحلل السياسي أن الاحتياطات النفطية في ليبيا قادرة على أن تفي بأغراض الميزانية لكن هناك مصروفات إضافية على شراء الأسلحة من تركيا والحرب والمليشيات ما أثر في الاحتياطات النفطية وربما اضطرت حكومة فائز السراج إلى تخفيض قيمة الميزانية في الآونة الأخير.