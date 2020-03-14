ليبيا – انطلقت اليوم السبت بقاعة مؤتمرات فندق تيبستي بمدينة بنغازي أعمال المؤتمر العلمي الذي تنظمه وزارة الداخلية بعنوان (الهوية وحماية السيادة الوطنية) برعاية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تحت شعار (هويتنا .. وطننا).

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضرها بوشناف وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وهم أحمد شيهوب وبدر نحيب وعائشة الطبلق إضافة إلى مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة والمكاتب بوزارة الداخلية وعدد من الأكاديميين والبحاث والمختصين والمهتمين بالشأن.

ورحب وزير الداخلية الرئيس الشرفي للمؤتمر في كلمته الافتتاحية بأعضاء مجلس النواب وكافة المشاركين في المؤتمر، لافتاً إلى أهمية المؤتمر في الدراسة العلمية للهوية الوطنية الليبية وآليات حمايتها.

وقال إن مسألة الهوية الوطنية مسألة هامة لأن الهوية هي الوطن، مشيراً إلى أن الهوية قد تكون استهدفت لكن هذا المؤتمر يسعى لدراسة الحفاظ عليها من الاختراق وليس الغرض منه المساس بأي من الثواتب التاريخية للشعب الليبي أو النيل من أي من الأعراق.

وأكد أن “الواجب يحتم علينا أن نبحث في ما قد يهدد الهوية الوطنية، لافتا إلى حدوث بعض الخروقات في السابق، وداعيا الجميع لبحث هذا الأمر باستفاضة في هذا المؤتمر أو في غيره، الهوية الليبية قد تكون مهددة بسبب العجز في النمو السكاني لذلك يجب العمل على دراسة المشكلة بما يعزز التوزان بين نسبة المواليد والوفيات ويعزز التوازن مع النمو السكاني لدول الجوار”.

كما أشار إلى أن هذا الجمع يأتي مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية في منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، لافتاً إلى أن البلاد ماتزال خالية منه حتى اللحظة.

يشار إلى أن المؤتمر سيتناول الهوية الوطنية من حيث الإطار المفاهيمي والفكري وسيغطي محاورها من الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية والسياسية والدينية والإعلامية واضعاً في الاعتبار تأثر الانفجار السكاني لدول الجوار مقابل الضعف في النمو السكاني لليبيا وتأثيراته.