ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسيل جماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الطرفان تباحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري الأزمة في ليبيا وآخر مستجدات الوضع فيها وما يجري في العاصمة طرابلس مما وصفه بـ”عدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وسبل إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة بمساعدة الاتحاد المغاربي.

وتطرّق اللّقاء أيضا إلى عدد من المواضيع من بينها العلاقات الاقتصادية وبعض المشاريع الاستراتيجية بين الجانبين وإمكانية استئنافها.

كما هنّأ المشري خلال الملخص الصحفي الذي عقده عقب اللقاء رئيسَ الجمهورية الموريتاني على الثقة التي حازها من الشعب الموريتاني خلال العرس الانتخابي، مشددا في ذات الوقت على أهمية دور الإتحاد الأفريقي ودول الإتحاد المغاربي ومن بينها الجمهورية الموريتانية في المساعدة على حل الأزمة في ليبيا والخروج بحل ليبي ليبي ووقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا .

كما إلتقى المشري رفقة النائب الثاني فوزي العقاب والوفد المرافق لهما أمس الخميس وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وسبل حل الأزمة فيها، وذلك بتظافر الجهود بين دول الاتحاد الافريقي والاتحاد المغاربي ومن بينها الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل الخروج بحل ليبي ليبي وسلمي للأزمة.

كما أكد الطرفان على رفض الحلول العسكرية للأزمة ونبذ التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا والتي تسعى لخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وتعطيل العملية السياسية فيها.