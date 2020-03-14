ليبيا – عقد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية إجتماع طارئ اليوم السبت مع مدير الأمن والحرس البلدي وشركة خدمات النظافة والإصحاح البيئي والخدمات الصحية والرعاية الصحية والصحة الحيوانية جمعية النقل بخصوص مرض الكورونا.

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق إتخذ وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس جملة من التعليمات العاجلة وهي منع الزيارة بمركز طبرق الطبي و إقامة البوابات ومنع دخول الهجرة و إغلاق المقاهي والمطاعم الشعبية.



وتم منع عرض اللحوم خارج محلات الجزارة وتغليغها بالشاش داخل المحلات وجمع القمامة ومخلفات البناء بالإضافة لرش المدينة بالمبيدات و إعلان حالة الطوارئ وعلى الأجهزة الأمنية والرقابية العمل خلال ال 24 ساعة.

