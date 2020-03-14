نورسلطان – ارتفع عدد إصابات كورورنا في كل من كازاخستان وأرمينيا وجورجيا، بالتزامن مع استمرار انتشار الفيروس حول العالم.

وبعد تسجيلها أول إصابة، الجمعة، ارتفع عدد الإصابات بكورونا في كازاخستان، السبت، إلى 6 حالات، حسب بيان لوزارة الصحة، حيث أوضحت أنه تم تشخيص 4 إصابات في مدينة ألماتي، واثنتان في العاصمة نورسلطان.

وأضافت بأن تم تحديد كافة الأشخاص الذين لامسوا المرضى مؤخرا، ونقلهم إلى المشافي لإجراء الفحوصات اللازمة.

كما أعلن وزير الصحة الأرميني، أرسين طوروسيان، تسجيل إصابيتن جديدتين بالفيروس، ليرتقع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 15 حالة.

وتكرر المشهد في جورجيا، إذ أوضحت وزارة الصحة، بأن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 30 حالة، مضيفة أن عدد الخاضعين للحجر الصحي يبلغ 418.

وفي قيرغزستان، أعلنت السلطات الحاكمة تعطيل المدارس لمدة 3 أسابيع، كتدبير احترارزي ضد الفيروس، رغم عدم تجاوزه حدود البلاد حتى الآن.

وحتى السبت، أصاب “كورونا” أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

الأناضول