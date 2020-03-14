تونس – أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ امس عن جملة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصرح الفخفاخ في كلمة متلفزة بأن تونس ما زالت في بداية المرحلة الثانية من تفشي كورونا، متعهدا بالالتزام بالشفافية تجاه الرأي العام بخصوص كل المعطيات المتعلقة بهذه الجائحة.

وقال إن عدد الإصابات في البلاد بلغ 16 حالة خضعوا جميعهم للتحاليل اللازمة، مشيرا إلى أن عددهم مرشح للارتفاع.

وأكد الفخفاخ أنه قرر اتخاذ إجراءات المستوى الثالث في التوقي من فيروس كورونا للحد من انتشاره.

وأوضح أن مجهود الدولة غير كاف في حال عدم التزام المواطنين بالقانون وتطبيق الحجر الصحي إن لم يقع احترامه.

وطالب التونسيين بالتحلي بالوعي والمسؤولية واحترام الإجراء التحفظي والبقاء في الحجر عند الطلب لمنع العدوى، مشددا على أن عدم احترام هذا الإجراء جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعا إلى المزيد من الصرامة في فرض القانون لتطبيق إجراء الحجر الصحي، مطالبا المسؤولين بالعمل على بذل ما في وسعهم لاحترام العزل الذاتي.

وفي ما يلي القرارات التي أعلن عنها:

• إغلاق الحدود البحرية بصفة كلية

• إغلاق الحدود الجوية بصفة كليّة مع إيطاليا

• الإبقاء على رحلة واحدة جويّة يوميا إلى فرنسا

• الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا إلى مصر وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا

• إعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية حال قدومهم إلى تونس

•إلغاء كل التظاهرات الثقافيّة والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض

• إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية بداية من الساعة 16:00

• تعليق أداء صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة

• تنظيم البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية دون جمهور

• إيقاف الدروس التربوية والجامعية العمومية والخاصّة وإغلاق رياض الأطفال لغاية 28 مارس 2020 مع قابلية التجديد بعد العطلة.

وأكد الفخفاخ أن كل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية من الجمعة 13 مارس إلى 4 أبريل، مع إمكانية المراجعة بالتمديد أو التعليق.

المصدر: وكالات