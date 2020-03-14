لندن – أعلنت الإدارة المنظمة لماراثون لندن تأجيل السباق، من ابريل / نيسان حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وقال مدير السباق هيو براشر، في بيان، إنه كان المقرر إجراء الماراثون في 26 من أبريل، لكن تم تأجيله حتى الرابع من أكتوبر.

وأضاف أن “العالم يواجه ظروفا غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا الجديد، لذا فإن سلامة الأفراد تأتي على رأس أولوياتنا”.

وأضاف: “نعلم كم سيكون هذا محبطا للعدائين الذين استغرقوا شهورا طويلة في التدريب، والجمعيات الخيرية التي يُجمع لها التبرعات من خلال هذا الماراثون وملايين المشاهدين الذين يتابعونه على الشاشات يوميا”.

ووعد براشر بكتابة التحديثات بانتظام على موقع الماراثون وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وحتى السبت، أصاب “كورونا” أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

الناضول