فيينا – أرتفاع أسعار النفط الخام في بداية تعاملات امس بصورة تصحيحية، بعد أن سجلت انهيارا حاد في جلسة الخميس، مدفوعة بانهيار للبورصات العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، على خلفية إجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وفي ختام جلسة الخميس، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9.99 بالمئة أو 2352.33 نقطة إلى 21200.89 نقطة، أسوأ هبوط منذ 33 عاما؛ كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 9.51 بالمئة أو 260.75 نقطة إلى 2480.63 نقطة.

وبحلول الساعة (06:22 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار بنسبة 1.66 بالمئة أو 57 سنتا إلى 33.78 دولارا للبرميل.

كانت أسعار برنت تراجعت في التعاملات المسائية، الخميس، إلى متوسط 30.5 دولارا للبرميل، أدنى مستوى منذ الربع الأول 2016.

وبنسبة 2.29 بالمئة أو 0.73 سنتا، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان، إلى 32.18 دولارا للبرميل.

وتأثرت أسواق المال العالمية وعقود النفط، بإجراءات عالمية متزايدة للحد من تفشي فيروس “كورونا”، أبرزها إعلان الولايات المتحدة تعليق الرحلات الجوية القادمة من أوروبا باستثناء بريطانيا

ووفق بيانات رسمية، بلغ إجمالي وفيات كورونا حول العالم 4984 حالة، إضافة إلى 134.8 ألف إصابة، وقرابة 70.3 ألف حالة شفاء من المرض.

الأناضول