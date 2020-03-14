الدوحة – عقد وزراء الصحة في مجلس التعاون الخليجي، السبت، اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة مستجدات فيروس “كورونا” الذي يعصف بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن “الوزراء ناقشوا آخر المستجدات حول كورونا، وسبل الحد من انتشاره عبر الفيديو”.

الاجتماع، الذي دعا إليه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يُعد الأول من نوعه على مستوى وزراء صحة دول المجلس في ظل استمرار الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017.

وإلى جانب الحجرف، شارك في الاجتماع كافة وزراء الصحة لدول الخليج .

يشار إلى أن دول الخليج الستة تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بـ”كورونا”؛ ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية، في مقدمتها تعليق الدراسة، وإلغاء التجمعات، ووقف الرحلات الجوية مع دول عديدة.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب “كورونا” أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف و500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

الأناضول