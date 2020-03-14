ليبيا – تابع وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب خلال اجتماع موسع عقده الخميس بقاعة الاجتماعات بمستشفى الكويفية مع مدير مستشفى الكويفية لأمراض الصدرية أنس البرغثي بحضور مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الحلافي وسند المجبري ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي.

وزير الصحة تطرق خلال الاجتماع التشاوري بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال تفعيل مكتب الحجر الصحي وتزويدها باجهزة القياس الحراري وربطها بفرق الاستجابة السريعة لمتابعة وضع العائدين صحيا أولاً بأول.

كما تابع عقوب الخطوات تنفيذ خطة وزارة الصحة “ب” و الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي،مشيداً بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة ومبينا أن الوزارة عملت ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على تجهيز مراكز عزل في بلديتي الكويفية و مساعد مشيرآ الي أهمية تكاتف جهود الجميع تحسبا لأي طارئ.

وأشار إلى أن خطة “ب” تشمل محاور عدة منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية) وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى .

إلى ذلك اطلع وزير الصحة خلال الزيارة الميدانية على مدى جاهزية مركز العزل بمستشفى الكويفية واحتياجاته من المعدات والتجهيزات الطبية كما تفقد مختلف مباني مركز العزل وملاحقاته واستمع من مدير المستشفى أنس البرغثي إلى شرح عن التجهيزات بمركز العزل بالمستشفى وتوفير الإمكانيات اللازمة.

وأكد وزير الصحة أن الزيارة تأتي للإطلاع على مركز العزل بمستشفى الكويفية والذي تم تجهيز قسم مع ملاحقاتها خلال أيام في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال :”إننا في ليبيا لن نكون أقل من غيرنا استعداداً وتجهيزا لمواجهة هذه الأوبئة”،مشيدا بدور الجهات ذات العلاقة في رفع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا وجهود إدارة مستشفى الكويفية في تجهيز مركز العزل.

هذا وحضر الإجتماع كل من مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية حسين العوامي ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح ومدير العلاقات العامه بالوزارة عبدالله البراني و عدد من رؤساء الأقسام والمكاتب بالمستشفى بحضور خبراء من المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مجال الرقابة الدولية والإشراف على تركيب و تشغيل الكمرات الحرارية بالمنافذ لتعزيز إجراءات مواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية التي ينبغي اتخاذها لمنع انتقال الفيروس،قدر الإمكان وخاصة بعد ظهور عدد من الحالات لدي عدد من دول الحدود إلى ليبيا.

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