باريس – أعلن نادي “تروا” الفرنسي في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم إصابة لاعب، وموظف بفيروس “كورونا الجديد”.

وقال النادي، في بيان له السبت، إن أحد لاعبيه وشخص آخر في مركز التدريب، ثبتت إصابتهما بالفيروس.

وأشار إلى فرض الحجر الصحي على اللاعب والموظف، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهذه هي أول حالة إصابة بالفيروس في صفوف لاعبي كرة القدم بفرنسا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب المصاب بالفيروس هو الكوري الجنوبي سوك هيون جون، (28 عامًا).

وكان الدولي سوك هيون جون، قد ارتدى قميص فريق طرابزون سبور التركي في موسم 2016-2017.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفر فريان، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 79 والمصابين إلى 3 آلاف و661 في البلاد.

وأشار خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس الجمعة، أنه من بين المصابين 154 في العناية المركزة.

وأردف أن الوباء يواصل انتشاره بسرعة في البلاد، داعيا المواطنين الفرنسيين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

في سياق متصل، أغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل في العاصمة باريس أمام الزوار إلى إشعار آخر.

الأناضول