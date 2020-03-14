روسيا – أعلنت الدكتورة يلينا تساريوفا، أخصائية طب الأعصاب والنوم، أن اضطراب النوم يؤدي إلى ظهور الرغبة بتناول شيء ما مضر ليلا. وهذا يظهر واضحا جدا لدى محبي السهر.

فكيف يرتبط النوم بالأكل؟ تقول الدكتورة، يسبب الكافيين سوء النوم ويجعله سطحيا. وتناول الكربوهيدرات قبل النوم قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ودرجة الحرارة، ما يسبب اليقظة. أو قد يظهر الشعور بالجوع، فيستيقظ الشخص لتناول شيء ما.

ولكن عادة يحصل العكس، حيث بعد ليلة دون نوم يتناول الشخص المأكولات السريعة الضارة ليلا. وتقول تساريوفا “تحفز ليلة دون نوم الرغبة في تناول المأكولات السريعة الضارة مساء. وليس صباحا عندما يكون تركيز هرمون الكارتيزول مرتفعا، لكي نستيقظ، بل مساء، ما يجبرنا على تناول المعجنات والحلويات والأطعمة الدهنية. لذلك نلاحظ أن محبي السهر يميلون إلى تناول الطعام في وقت متأخر من المساء، لذلك يعانون من الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم ومشكلات أخرى. وهناك أيضا متلازمة “الوجبة الليلية”، حيث بعد السابعة مساء يتناول الكثيرون أكثر من 25% من الطعام اليومي. وإن لم يكن هذا مرتبطا بظروف العمل والحياة، فإن له علاقة بالتوتر النفسي”.

وأضافت موضحة، “قد تكون هذه علامة على مقاومة الأنسولين، لأن الكربوهيدرات ترفع من مستوى السكر في الدم مع تناول الطعام، ما يتطلب إنتاج كمية أكبر من الأنسولين مقارنة بحاجة الشخص السليم. وهذه الكمية الكبيرة من الأنسولين تخفض كثيرا مستوى السكر في الدم. من هنا يظهر النعاس والتعب والخمول والرغبة في النوم. ويمكن ملاحظة ذلك في حالة الاكتئاب، وزيادة التوتر والمماطلة، عندما نريد التهرب من شيء ما”.

المصدر: نوفوستي