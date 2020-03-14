انجلترا – علق مسؤول تنفيذي كبير في نادي ليفربول، على الأنباء المتداولة عن احتمال حرمان “الريدز” من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

وقال مسؤول ليفربول في تصريحات نشرتها صحيفة “تيليغراف” البريطانية:”حرمان الفريق من التتويج؟ لا يوجد اعتراض كبير على حصدنا للقب، بغض النظر إذا كان هذا الموسم سيستمر أم سينتهي مبكرا”.

وأضاف: “هناك الكثير من الأمور على المحك بشأن مصير البريميرليغ، لكن هناك شبه إجماع على احتمالية إعلان ليفربول كبطل حال إلغاء المسابقة”.

ويتصدر ليفربول فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه قبل 9 جولات من نهاية الدوري، ويحتاج ليفربول لـ6 نقاط للتتويج رسميا باللقب الغائب عن خزائنه من عام 1990.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ” أعلنت أمس الجمعة تأجيل منافسات الدوري حتى الـ4 من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات