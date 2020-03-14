واشنطن – صعدت مؤشرات الدولار والأسهم الأمريكية بقوة، امس إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارىء الوطنية في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”

وأعلن الرئيس ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم، حالة الطواريء الوطنية في البلاد، وقرر صرف 50 مليار دولار على الحكومات المحلية لمكافحة الوباء الآخذ بالتفشي داخل الولايات.

وعلى إثر ذلك، صعد مؤشر الدولار بنسبة 1.24 بالمئة إلى 98.532 بحلول الساعة (20:00 ت.غ)، فيما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات متفاوتة.

وصعد مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 8.28 بالمئة أو 1755 نقطة إلى 22.955 ألف نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.98 بالمئة إلى 2703 نقاط.

وحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي ضحايا “كورونا” في الولايات المتحدة ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة.

الأناضول