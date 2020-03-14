إيرلندا – أعلن الإيرلندي كونور ماكغريغور المقاتل في الفنون القتالية المختلطة MMA السبت، عن وفاة خالته بسبب فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

ونشر ماكغريغور على حسابه الرسمي في “إنستغرام” مجموعة صور له مع أفراد عائلته وبينهم شقيقة والدته الراحلة، وعلق عليها قائلا إنه علم بوفاتها عندما كان في استوديو في وسط دبلن حيث كان بصدد الإعلان عن تبرع، وكتب: “لم أعد أستطيع العيش، خالتي المسكينة، أخت أمي، هذا فيروس سخيف غبي”. وأضاف: “ما الذي يجري بحق الجحيم”.

وحث المقاتل الإيرلندي الجميع على مراعاة نظافة اليدين والوجه، والعادات الصحية بما فيها الامتناع عن المصافحة ولمس الوجه والالتزام بالتعليمات حتى لا يصابوا بالفيروس.

وعاد ماكغريغور إلى حلبات القتال في الـ19 من يناير الماضي، وتغلب على منافسه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ”الكاوبوي”، في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة في لاس فيغاس الأمريكية.

ونجح المقاتل الإيرلندي بطل العالم السابق في وزني الخفيف والريشة في إنهاء النزال خلال 40 ثانية فقط.

وخاض ماكغريغور خلال مسيرته الاحترافية 26 نزالا، فاز في 22 منها وخسر أربعة.

وأتى نزال ماكغريغور الأخير بعد مرور نحو 15 شهرا على آخر نزال له، عندما خسر أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف في لاس فيغاس في السادس من أكتوبر عام 2018.

المصدر:”إنستغرام”