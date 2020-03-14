موريتانيا تعلن عن أول إصابة بكورونا

موريتانيا – أكدت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها مساء أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة أن المريض رجل أوروبي يعيش في موريتانيا، وعاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من مارس، دون أن تكشف أي تفاصيل حول جنسية أو عمر المصاب أو الدولة التي قدم منها.

وأضافت الوزارة أن المعني ظهرت عليه صباح يوم الجمعة الأعراض الأولية والحمى ليتصل مباشرة بوزارة الصحة التي أوفدت إليه فرقة مختصة أخذت منه عينات أكدت الفحوصات بعد ذلك أنه مصاب بالفيروس، ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين.

المصدر: وكالات