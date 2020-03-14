إسبانيا – فرضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، غرامة مالية قدرها 105 آلاف يورو على البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد بكرة القدم، بعد إدانته بتهمة القيادة دون رخصة.

وأوقفت الشرطة الإسبانية في 19 ديسمبر اللاعب البرازيلي بعد أن رصدته كاميرات المراقبة وهو يسير بسيارته “أودي إس 8” بسرعة أكبر من المسموح بها في الطريق المؤدي إلى مركز تدريب ريال مدريد بمنطقة فالديبيباس (14 كيلومترا في الساعة).

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الشرطة اكتشفت بعد الاطلاع على وثائق مارسيلو أنه لا يملك رخصة صالحة للقيادة، بعد أن فقد كل نقاطه التي تخوله القيادة بحسب قانون المرور في إسبانيا، الذي ينتقص من نقاط السائق مع كل مخالفة يرتكبها.

وتوصل اللاعب إلى اتفاق مع السلطات بدفع غرامة بقيمة 350 يورو يوميا لمدة 10 أشهر، وهو ما يعني أن اللاعب دفع نحو 105 آلاف يورو.

وذكر موقع راديو “فرنسا الدولي”، أن نجم المرينغي سبق أن غرم بستة آلاف يورو، في مارس 2013، بعد أن علقت رخصة قيادته.

المصدر: “وكالات”