ليبيا – دعت عضو مجلس النواب المقاطع ربيعة أبو راس إلى تطبيق الاتفاق السياسي بتفعيل دور الأجسام المنبثقة عنه لأداء مهامها المناطة بها ومنح الفرصة للجميع لخلق الاستقرار من خلال العمل.

أبوراس طالبت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أمس الأول وفقاً لما نشرته شبكة “الرائد” الإخباربة المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حكومة الوفاق بالعمل على ركائز ضرورية لإعادة بناء الثقة مع المواطن وجغرافية البلاد لبسط نفوذها بشكل مهني ومحترف.

وحثت أبوراس المجلس الرئاسي على النظر في وضع الوزارات والهيئات والشركات الخدمية وتغيير مرؤوسيها ووضع شروط وضوابط وآليات للعمل وتنفيذه وتفعيله في أسرع وقت ممكن،موضحة أن تشكيل لجنة للتقييم الوطني للمخاطر على مستوى وطني واسع عبر إشراك المجالس والقطاعات والهيئات والمؤسسات تكون على مستوى رفيع في التمثيل أمر ضروري.