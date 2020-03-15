السعودية – تراجعت أرباح “أرامكو السعودية”، أكبر شركة نفط في العالم، خلال 2019 بنسبة 20.6 بالمئة، إلى 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار)، بواقع 23 مليار دولار، وهي أول أرباح معلنة بعد إدراجها في البورصة، ديسمبر الماضي.

وحسب إفصاح للبورصة المحلية، الأحد، فإن الشركة كانت قد حققت أرباحا قيمتها 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في 2018.

وقالت الشركة إن الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، إضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

وذكر رئيس “أرامكو” السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، في بيان، “إن تفشي فيروس كوفيد-19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع، يعكس أهمية القدرة على التكيف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغير”.

وذكر أن “أرامكو” اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020.

وتوقعت الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 ما بين 25 مليارا و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع.

الأناضول