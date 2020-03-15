إسرائيل تستدعي كافة أفراد جيشها من أجل مكافحة كورونا والحد من انتشار الفيروس

إسرائيل تستدعي كافة أفراد جيشها من أجل مكافحة كورونا والحد من انتشار الفيروس

إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه، استدعاء كافة قوات الجيش لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، أنه “بناء على تقييم الوضع المستمر في الجيش ووفقا لتعليمات وزارة الصحة وتوصياتها، يواصل الجيش أعماله لمنع تفشي فيروس كورونا في صفوف جنوده”.

وأضاف: “التعليمات صادرة لجميع جنود وقادة الجيش، بعودة جميع الجنود إلى ثكناتهم غدا دون الموافقة على إعادتهم مسبقا باستثناء من تمت الموافقة عليه”.

وتابع: “سيعود جميع جنود القطاعات القتالية وقواعد الإرشاد والوحدات المغلقة إلى القواعد العسكرية جاهزين للبقاء فيها لفترة طويلة أقصاها شهر واحد”.

وشدد على ضرورة متابعة البيانات الصادرة عن الجيش، والامتناع عن الاستماع لبيانات غير رسمية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى 154 شخصا، مشيرة إلى أن ثلاثة من مجمل عدد المصابين في البلاد لا يزالون في وضع خطر، فيما كان أربعة آخرون قد تعافوا.

وأكدت أن نحو 38 ألف شخص لا يزالون قيد الحجر الصحي المنزلي، بمن فيهم نحو ألف طبيب و600 ممرض و170 من أفراد فرق الإسعاف و80 صيدليا، كما تم إخضاع أكثر من 6.8 ألف شخص في مختلف أنحاء إسرائيل لفحص كورونا.

المصدر: RT