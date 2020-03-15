ارتفاع وفيات “كورونا” في الصين إلى 3 آلاف و199

ارتفاع وفيات “كورونا” في الصين إلى 3 آلاف و199

بكين – ارتفعت وفيات “كورونا” بالصين إلى 3 آلاف و199، الأحد، إثر تسجيل 10 وفيات جديدة في مدينة ووهان (وسط).

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان، بأن “كورونا” تسبب في وفاة 10 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف البيان أن عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس ارتفع إلى 3 آلاف و199.

وأشار إلى تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، 4 منها في ووهان، حيث ظهر أول مرة.

وبذلك ارتفعت حالات الإصابة الإجمالية بالفيروس في الصين إلى 80 ألفا و778.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب “كورونا” نحو 158 ألفا في 153 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

الأناضول