ليبيا – طالب جهاز الحرس البلدي التابع لحكومة الوفاق في بيان له اليوم الأحد مدراء الفروع ورؤساء شؤون المراكز بجهاز الحرس البلدي بإتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه تجار الحروب والأزمات لسحبهم كميات كبيرة من الكمامات الطبية من الصيدليات العامة والخاصة لغرض البدء في إجراءات تصديرها إلى الدول المصابة بفيروس كورونا.

الجهاز وفي بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه قال إن كتاب مدير مكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا رقم ( 6-1851 / 1 ) بشأن المعلومات المؤكدة بقيام بعض تجار الحروب والأزمات بسحب كميات كبيرة من الكمامات الطبية من الصيدليات العامة والخاصة وذلك لغرض البدء في إجراءات تصديرها إلى الدول المصابة بفيروس كورونا وذلك من منظور الفارق في السعر والتفكير في المكسب المادي فقط.

ونوّه إلى أن هذا الأمر الذي يؤثر على إحتياجات الدولة الليبية من أبسط إجراءات الوقاية الصحية في حالة إنتشار الفيروس لا قدر الله،فضلاً عن إرتفاع أسعار الكمامات الطبية بسبب النقص الحاد في الصيدليات وصعوبة شرائها من قبل المواطنين .

ودعا الجهاز مدراء الفروع ورؤساء شؤون المراكز بجهاز الحرس البلدي إلى إتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه تجار الحروب والأزمات كلا فيما يخصه للتصدي ومكافحة هذه الظواهر الهدامة ومتابعة الصيدليات ومتاجر المعدات الطبية وإتخاد كافة الإجراءات الكفيلة بطلب العون من الجهات المعنية بالأمر لتدليل الصعوبات أن وجدت.