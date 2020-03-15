ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية طارق الخراز إن جل القرارات التي أطلقتها وزارة الداخلية بتعليمات من الوزير المستشار ابراهيم بوشناف تتعلق بأخذ التدابير الوقائية للحد من تفشي كورونا الذي يجابهه العالم.

الخراز أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”نبض البلد” الذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن وزارة الداخلية لديها عمل مرتبط بوزارة الصحة خاصة أن أهداف المؤسسة الشرطية هي الحفاظ على الصحة العامة مثلها مثل الأمن العام هذه الإجراءات ليست في نطاق الشرق بل جل ليبيا لتقليل إنتشار الفايروس إن وجد.

ولفت إلى أن الإجراءات الأمنية تسير بشكل جيد جداً وفق تقارير وتعليمات من وزارة الصحة لأنه فايروس ينتقل بطريقة أسرع عن طريق التجمعات لذلك جاءت تعليمات وزير الداخلية بإقفال المقاهي الخاصة بالأرجيلة بالإضافة للتعامل مع محطات الوقود و التعليمات المشددة التي صدرت من مدير الإدارة العامة المنافذ وفيما يتعلق بمراكز التدريب و العاملين المستجدين و الملتحقين بوزارة الداخلية للحد من التجمعات.

وكشف أن الوزارة ستصدر تعليمات وإرشادات جديدة لأن المسألة تضامنية، متمنياً أن تأخذ الرسائل من وازع وطني ومن باب الحفاظ على الصحة العامة.

كما استطرد حديثه:”مدى إستجابة المواطنين كانت هناك بعض التجاوزات واتخذت بعض الإجراءات، قرارات وزارة الداخلية تنفذ عبر اداراتها و مديرياتها في نطاق الدولة الليبية و لوحظ على التجاوزات التي حصلت في اجدابيا و بنغازي خاصة بعض الشكاوى التي صدرت من المواطنين بعدم تقييد بعض المقاهي بتلك الإرشادات حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وقفل تلك المقاهي، وضرورة التزام محطات الوقود بالإرشادات الوقائية الخاصة بالأمن و السلامة الخاصة فيهم”.

وأكد على أن مديريات الأمن وبعض المراكز الأمنية قامت في نطاق اختصاصها بالإجراءات القانونية بإقفال أكثر من محطة وقود ببنغازي وعددها 3 نظراً لعدم استجابتها لإرشادات وزارة الداخلية وسيتم إعادة فتحها بعد إتخاذ إجراء معين لأن المسألة تتعلق بسلامة و أمن البلاد.