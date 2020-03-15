ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية بلاغاً بشأن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

المستشار ابراهيم بوشناف أصدر أوامر وفقاً لنص البلاغ لمدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بقفل المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية مؤقتاً على أن يعاد فتحها بعد زوال حالة الخطر القائمة حالياً وذلك بالاستناد على 37 من القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي.

وفي هذا الصدد أكدت وزارة الداخلية على ما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير الصحة بأن ليبيا خالية حتى الآن من مرض كورونا.