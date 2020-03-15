العراق.. مصاب بكورونا يقيم وليمة لـ80 شخصا لدى عودته من إيران

العراق.. مصاب بكورونا يقيم وليمة لـ80 شخصا لدى عودته من إيران

بغداد – كشف مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف امس السبت، أن أحد المصابين بفيروس كورونا، دعا 80 شخصا إلى وليمة أقامها بعد عودته من إيران.

وقال لطيف: “أين سنجد هذه العوائل وكيف سيتم حجرهم؟”، داعيا أي شخص يعود من الخارج إلى “ملازمة بيته”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء.

وشددت على “التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها”، مؤكدة على “وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة”.

ودعت الجهات المعنية إلى “محاسبة المخالفين حسب القوانين النافذة”، مهيبة بالجميع “الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة في ما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا لانتقال المرض”.

المصدر: RT