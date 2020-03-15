عمان – قرر البنك المركزي الأردني، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الأفراد الشركات والمؤسسات، وجدولة القروض والسماح بتقسيطها دون أية فوائد، حتى نهاية 2020.

وبحسب بيان صادر عن البنك، الأحد، فقد قرر البنك أيضا تأجيل سداد قروض أسواق التجزئة والسماح بتقسيطها دون زيادة على الفوائد.

وأوضح أن القرارات تأتي في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس “كورونا” وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني.

وقرر البنك أيضا، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار (775.5 مليون دولار)، من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي، الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ عام 2009.

وقرر البنك تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الأردن تسجيل 6 حالات جديدة للفيروس، لـ 4 سياح فرنسيين وأردنيين اثنين، عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها سابقا.

وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب “كورونا” ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.