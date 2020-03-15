ليبيا – إستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته بالقبة وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وذلك في إطار المتابعات الدؤوبة للإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي قال إن المستشار صالح يتابع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وثمّن في الوقت ذاته دور وزراة الصحة والحكومة الليبية لاتخاذهم إجراءات فعلية لحماية الشعب الليبي من هذا الوباء.

ومن جهته طمأن وزير الصحة رئيس المجلس بخلو ليبيا من فيروس كورونا وعدم تسجيل أي حالة إصابة إلى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تسير بشكل ممتاز مع جهات الاختصاص.

كما أكد عقوب على أن بعض المعدات والأجهزة التي ستساعد في محاربة كورونا ستصل إلى وزراة الصحة.