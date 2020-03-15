نيويورك – أعلنت الإدارة الأمريكية، الأحد، أنها علقت الرحلات الجوية مع بريطانيا وأيرلندا، ليشمل بذلك كافة الدول الأوروبية، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، إن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وأيرلندا سيدخل حيز التنفيذ ليلة الاثنين- الثلاثاء.

وأضاف بنس، أن إلحاق البلدين بلائحة الدول الأوروبية التي جرى تعليق الرحلات الجوية معها، جاء إثر ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء الفيروس.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعلق استقبال كافة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا بأكملها، باستثناء بريطانيا وأيرلندا، لمدة 30 يوما.

وأظهرت معطيات صادرة عن جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية أن حالات الإصابة والوفيات جراء “كورونا” تواصل الارتفاع في البلاد.

وفي السياق، تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ألفين و700.

وفي هذا الصدد، ارتفعت وفيات الفيروس في عموم البلاد، من 49 إلى 58 مساء السبت.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن كل الموظفين في البيت الأبيض بما فيهم نائب ترامب، ستتم قياس درجات حرارتهم بشكل دوري في إطار تدابير مكافحة كورونا.

كما جرى إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية في 16 ولاية، ما ترك العائلات ذات الدخل المحدود التي يستفيد أبناؤها من وجبتي الإفطار والغداء في إطار “برنامج الدعم الغذائي”، في وضع صعب.

وثار جدل في البلاد، حول كيفية توصيل الوجبات إلى منازل التلاميذ، بعدما كانت تصلهم إلى المدارس قبل إغلاقها.

وحتى صباح الأحد، أصاب “كورونا” ما يزيد على 157 ألفا في 153 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات مختلفة ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.