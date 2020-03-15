القاهرة – فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية أكثر من 31 مليار جنيه (1.92 مليار دولار)، في بداية تعاملات الأحد، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا”.

وتراجعت القيمة السوقية، في بداية التعاملات اليوم، إلى 569 مليار جنيه (35.56 مليار دولار)، نزولا من القيمة السوقية في ختام جلسة الأربعاء البالغة 600 مليار جنيه (37.5 مليار دولار)، بينما كانت البورصة في إجازة الخميس.

وبلغ عدد ضحايا “كورونا” في مصر 110 إصابات بينهم وفاتان، حسب إحصاءات رسمية، فيما أعلنت الحكومة رزمة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، تشمل تعطيل المدارس أسبوعين بدءا من اليوم.

وتراجع مؤشر بورصة مصر (EGX)، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8 بالمئة أو 955.82 نقطة إلى 10.238 آلاف نقطة بحلول الساعة (09:16 ت.غ).

الأناضول