سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، امس تأجيل مباراتي ريال مدريد الإسباني مع مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي مع ضيفه ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبات من الصعب إقامة مباراة يوفنتوس مع ليون عقب تأكد إصابة مدافع الأول يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس وإقامة حجر صحي على بقية لاعبي الفريق.

كذلك، أعلن ريال مدريد أنه أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بالفيروس.

وأكد مانشستر سيتي تأجيل مباراته مع ضيفه الإسباني في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم، قال فيه: “مباراة مانشستر سيتي في ميدانه مع ريال مدريد الإسباني تم تأجيلها، والقرار تم اتخاذه بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد التأكد من دخول لاعبي ريال مدريد الحجر الصحي”.

وأضاف: “يأتي ذلك بعد ثبوت إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة في ريال مدريد بوباء كورونا، ويعرب النادي عن تمنياته بالسلامة لكل لاعبي ريال مدريد في فريق السلة وكرة القدم”.

الأناضول