عدد المصابين بفيروس كورونا في بلجيكا يقترب من 900 شخص

عدد المصابين بفيروس كورونا في بلجيكا يقترب من 900 شخص

بلجيكا – أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 886 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم خلال اليوم الماضي تسجيل 197 حالة جديدة.

وفي مساء يوم أمس، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وفاة خامس مريض بهذه العدوى في بلجيكا.

وفي وقت سابق، توقع ممثل المركز البلجيكي لأزمة فيروس كورونا المستجد، زيادة كبيرة في عدد الوفيات بسبب هذا المرض.

وأوضح أن كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر، ويجب اتخاذ جميع التدابير لحمايتهم.

وكانت الحكومة البلجيكية قد أوعزت قبل يومين، بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرارات صدرت من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.

المصدر: إنترفاكس