ألمانيا – أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، الجمعة، تعليق منافسات المسابقة ودوري الدرجة الثانية؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وأفادت الرابطة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بأن قرار التعليق جاء وفقا للتطورات الأخيرة التي أحدثها “كورونا”.

وأشارت إلى أن القرار اتُخذ لضمان سلامة جميع المشاركين خاصة بعد إصابة أحد لاعبي هانوفر بالفيروس.

وكان من المقرر أن تقام المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا من دون جمهور، بدءا من مساء اليوم بلقاء فورتونا دوسلدورف وبادربورن.

لكن الرابطة الألمانية حذت حذو نظيراتها في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ولجأت إلى تعليق كامل للمباريات لفترة مؤقتة لم تحددها.

الأناضول